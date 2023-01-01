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Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

58 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Комплектуется на 22.4 Вт*ч большей батареей (75 и 52.6 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.24 и 1.39 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 OLED (UM3402)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.24 кг
Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 692 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82%
Боковые рамки 6.1 мм 5.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 100% 98.4%
Время отклика 1 мс 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц -
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7 Apple M2 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 28 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32
Производительность GPU
Zenbook 14 OLED (UM3402)
1.108 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +171%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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