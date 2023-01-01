Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2560 x 1664 Процессор - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Комплектуется на 22.4 Вт*ч большей батареей (75 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 22.4 Вт*ч большей батареей (75 и 52.6 Вт*ч) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.24 и 1.39 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.24 и 1.39 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.24 кг Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 692 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82% Боковые рамки 6.1 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2560 x 1664 Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 100% 98.4% Время отклика 1 мс 29 мс Максимальная яркость Zenbook 14 OLED (UM3402) +20% 600 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Apple M2 GPU (8-core) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1456 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU Zenbook 14 OLED (UM3402) 1.108 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +171% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.