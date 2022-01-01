Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.39 и 1.75 кг)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (75 и 52 Вт*ч)

Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (692 и 849 см2) Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9116 vs 8041 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.75 кг Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 692 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~87.4% Боковые рамки 6.1 мм 5.5 мм Цвета Синий, Зеленый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый - Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook 14 OLED (UX3402) +50% 600 нит Swift X SFX16-52G 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 52 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1550 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс Swift X SFX16-52G +145% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.