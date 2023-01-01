Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.39 и 2.04 кг)

Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.39 и 2.04 кг) На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8949 vs 6907 баллов

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8949 vs 6907 баллов Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (692 и 880 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (692 и 880 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (100 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (100 и 75 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 2.04 кг Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 692 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~84.3% Боковые рамки 6.1 мм 6.6 мм Цвета Синий, Зеленый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1331:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 100% 99.4% Время отклика 1 мс 43 мс Максимальная яркость Zenbook 14 OLED (UX3402) +20% 600 нит MacBook Pro 16 (2019) 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 359 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 15 Вт 50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +127% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2666 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.