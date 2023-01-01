Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг)

Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI) На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 8813 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.65 кг Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 692 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~80.2% Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм Цвета Синий, Зеленый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 144 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1041:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 100% 98.5% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Zenbook 14 OLED (UX3402) +50% 600 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 730 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 15 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 40 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +709% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.