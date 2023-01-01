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Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) против Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

60 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
VS
61 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
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Экран
2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) и Vivobook Pro 14 OLED (M3401) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Видеокарта показывает в среднем на 113-155% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 8813 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 OLED (UX3402)
vs
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.4 кг
Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
Площадь 692 см2 725 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~78.4%
Боковые рамки 6.1 мм 7.9 мм
Цвета Синий, Зеленый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 5486:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 94.7%
Охват DCI-P3 100% 99.4%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 120 Вт
Вес зарядного устройства - 480 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 712 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1057 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Zenbook 14 OLED (UX3402)
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +206%
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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