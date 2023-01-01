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Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) против Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)

60 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
VS
65 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
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Экран
2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) и Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.39 и 1.68 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (692 и 742 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9996 vs 8813 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 OLED (UX3402)
vs
Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.68 кг
Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 322.8 x 229.9 x 17.9 мм
Площадь 692 см2 742 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82.1%
Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм
Цвета Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Zenbook 14 OLED (UX3402)
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер - 12.9 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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