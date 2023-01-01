Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650HX Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Легче – весит на 290 граммов меньше (1.39 и 1.68 кг)

Легче – весит на 290 граммов меньше (1.39 и 1.68 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (692 и 742 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9996 vs 8813 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.68 кг Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 322.8 x 229.9 x 17.9 мм Площадь 692 см2 742 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82.1% Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм Цвета Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 120 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook 14 OLED (UX3402) 600 нит Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) 600 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) +429% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Размер - 12.9 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.