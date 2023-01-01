Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 3200 x 2000 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i9 13980HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.39 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.39 и 2 кг) Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (692 и 884 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (692 и 884 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) Видеокарта показывает в среднем на 667-909% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 667-909% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц На 261% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 8813 баллов

На 261% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 8813 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (90 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (90 и 75 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 2 кг Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 355 x 249 x 22.9 мм Площадь 692 см2 884 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~84% Боковые рамки 6.1 мм 5.2 мм Цвета Синий, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 3

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 120 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook 14 OLED (UX3402) +20% 600 нит VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 120 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц 1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 18.5 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 40 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +1212% 18.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.