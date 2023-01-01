Главная > Сравнение ноутбуков > Zenbook 14 OLED (UX3402) или VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) – что лучше выбрать?

Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) против ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

60 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
VS
77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) и ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.39 и 2 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (692 и 884 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 667-909% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • На 261% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 8813 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (90 и 75 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 OLED (UX3402)
vs
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

Корпус

Вес 1.39 кг 2 кг
Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 355 x 249 x 22.9 мм
Площадь 692 см2 884 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~84%
Боковые рамки 6.1 мм 5.2 мм
Цвета Синий, Зеленый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 3

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 16 32
L3-кэш 12 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 120 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц 1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 18.5 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 40 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Zenbook 14 OLED (UX3402)
1.41 терафлопс
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +1212%
18.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Air (M2, 2022) против Zenbook 14 OLED (UX3402)
2. ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) против Zenbook 14 OLED (UX3402)
3. Gram 14 (2022) против Zenbook 14 OLED (UX3402)
4. MacBook Pro 16 (2021) против VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
5. Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
6. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) против VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
7. MacBook Pro 16 (2023) против VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
8. Alienware m16 против VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры