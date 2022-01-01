ASUS ZenBook 14 UM425 против Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
- Существенно легче – весит на 1580 граммов меньше (1.22 и 2.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (670 и 1114 см2)
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13798 vs 6850 баллов
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (90 и 67 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.22 кг
|2.8 кг
|Размеры
|319 x 210 x 15.8 мм
|395 x 282 x 28.3 мм
|Площадь
|670 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.6%
|~74.1%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|4
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 / 100 Вт
|100 / 280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1059
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
4592
9780
Cinebench R23 (одноядерный)
1121
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
6850
13798
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
2.822 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.9 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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