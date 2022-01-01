Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика GeForce MX450 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Существенно легче – весит на 1580 граммов меньше (1.22 и 2.8 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (670 и 1114 см 2 )

) Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix G17 G713 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13798 vs 6850 баллов

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (90 и 67 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.22 кг 2.8 кг Размеры 319 x 210 x 15.8 мм 395 x 282 x 28.3 мм Площадь 670 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~74.1% Боковые рамки 4.6 мм 6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 4

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 360 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ZenBook 14 UM425 400 нит ROG Strix G17 G713 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 / 100 Вт 100 / 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ZenBook 14 UM425 2.822 терафлопс ROG Strix G17 G713 (2022) +152% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.9 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.