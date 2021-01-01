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ASUS ZenBook 14 UM425 против ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

ASUS ZenBook 14 UM425
VS
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
ASUS ZenBook 14 UM425
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook 14 UM425 и ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Существенно легче – весит на 1260 граммов меньше (1.22 и 2.48 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (670 и 965 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 158-216% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (90 и 67 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14 UM425
vs
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Корпус

Вес 1.22 кг 2.48 кг
Ширина 319 мм 360 мм
Высота 210 мм 268 мм
Толщина 15.8 мм 2.09 мм
Площадь 670 см2 965 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~69.6%
Боковые рамки 4.6 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 280 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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