Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика GeForce MX450 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Существенно легче – весит на 1080 граммов меньше (1.22 и 2.3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (670 и 921 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10289 vs 6850 баллов

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (90 и 67 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.22 кг 2.3 кг Размеры 319 x 210 x 15.8 мм 359.8 x 256 x 24.5 мм Площадь 670 см2 921 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~72.9% Боковые рамки 4.6 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ZenBook 14 UM425 +33% 400 нит TUF Gaming A15 FA506 300 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства - 460 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP - 75 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1403 МГц Boost частота GPU - 1635 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ZenBook 14 UM425 2.822 терафлопс TUF Gaming A15 FA506 +137% 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость - 73.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.