Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика GeForce MX450 - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.22 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6850 vs 5248 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (670 и 847 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.22 кг 1.65 кг Размеры 319 x 210 x 15.8 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм Площадь 670 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~79.3% Боковые рамки 4.6 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 95.8% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ZenBook 14 UM425 400 нит Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства - 446 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 990 МГц Boost частота GPU - 1155 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ZenBook 14 UM425 +19% 2.822 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.3 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.