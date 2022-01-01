ASUS ZenBook 14 UM425 против Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
- Легче – весит на 280 граммов меньше (1.22 и 1.5 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
Причины выбрать Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12238 vs 6850 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.22 кг
|1.5 кг
|Размеры
|319 x 210 x 15.8 мм
|316.4 x 224.5 x 18.9 мм
|Площадь
|670 см2
|710 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.6%
|~80%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|7.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|47 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1195:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|96.1%
|-
|Охват Adobe RGB
|65.9%
|-
|Охват DCI-P3
|63.8%
|100%
|Время отклика
|24 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 / 100 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|214 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1054
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
4704
10331
Cinebench R23 (одноядерный)
1121
1708
Cinebench R23 (многоядерный)
6850
12238
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Производительность GPU
ZenBook 14 UM425 +100%
2.822 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC294
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|83 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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