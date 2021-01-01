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Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Acer Swift 3 (SF313-53)

52 из 100
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
VS
54 из 100
Acer Swift 3 (SF313-53)
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
Acer Swift 3 (SF313-53)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (67 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • На 107% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4953 vs 2387 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.13 кг 1.2 кг
Размеры 319 x 208 x 13.9 мм 302.5 x 233.9 x 16 мм
Площадь 664 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~76.7%
Боковые рамки 4.6 мм 8.6 мм
Цвета Серий, Фиолетовый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 40.8 дБ 40 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1103:1 1494:1
Цветовой охват sRGB 98.8% 98.7%
Охват Adobe RGB 69.7% 70.1%
Охват DCI-P3 68.5% 73.3%
Время отклика 38 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 220 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс
Swift 3 (SF313-53) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 87.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер 13.0 x 6.6 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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