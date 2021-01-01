Главная > Сравнение ноутбуков > Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

52 из 100
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.13 и 1.6 кг)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 285-389% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 379% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 2387 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.13 кг 1.6 кг
Размеры 319 x 208 x 13.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 664 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~84.6%
Боковые рамки 4.6 мм 3.4 мм
Цвета Серий, Фиолетовый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума 40.8 дБ 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1103:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.3%
Охват Adobe RGB 69.7% -
Охват DCI-P3 68.5% -
Время отклика 38 мс 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства 220 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 10
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +519%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 87.5 дБ 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер 13.0 x 6.6 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Dell XPS 13 9305
2. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Dell XPS 13 9310
3. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
4. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Microsoft Surface Laptop Studio
5. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Dell XPS 13 9305
8. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
9. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Microsoft Surface Laptop Studio
10. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Apple MacBook Pro 13 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2021) и Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры