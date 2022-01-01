Главная > Сравнение ноутбуков > Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) или Vivobook Pro 14X OLED (N7400) – что лучше выбрать?

Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

49 из 100
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) и Vivobook Pro 14X OLED (N7400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.13 и 1.45 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (664 и 716 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5303 vs 2387 баллов
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
vs
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Корпус

Вес 1.13 кг 1.45 кг
Размеры 319 x 208 x 13.9 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
Площадь 664 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~79.4%
Боковые рамки 4.6 мм 7.9 мм
Цвета Серий, Фиолетовый Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1103:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 98.8% -
Охват Adobe RGB 69.7% -
Охват DCI-P3 68.5% 100%
Время отклика 38 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства 220 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-40 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 40
Производительность GPU
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс
Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +496%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 87.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 6.6 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
3. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
4. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs Acer Swift 3 (SF314-59)
5. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) vs MSI Prestige 14 Evo (12th Gen)
6. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) vs Apple MacBook Pro 14 (2021)
7. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) vs Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
8. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) vs Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
9. Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) vs Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) и Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры