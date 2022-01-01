Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
- Легче – весит на 320 граммов меньше (1.13 и 1.45 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (664 и 716 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
- Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5303 vs 2387 баллов
- Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.13 кг
|1.45 кг
|Размеры
|319 x 208 x 13.9 мм
|317.4 x 225.5 x 17.9 мм
|Площадь
|664 см2
|716 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|7.9 мм
|Цвета
|Серий, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|40.8 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1103:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|69.7%
|-
|Охват DCI-P3
|68.5%
|100%
|Время отклика
|38 мс
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 / 120 Вт
|Вес зарядного устройства
|220 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1396
Geekbench 5 (многоядерный)
4638
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
5303
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35-40 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1223 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|40
Производительность GPU
0.84 терафлопс
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|87.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.3 мм
|Размер
|13.0 x 6.6 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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