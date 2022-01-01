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ASUS ZenBook 14 UX435 против Acer Spin 3 (SP313-51N)

51 из 100
ASUS ZenBook 14 UX435
VS
48 из 100
Acer Spin 3 (SP313-51N)
ASUS ZenBook 14 UX435
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook 14 UX435 и Acer Spin 3 (SP313-51N) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.29 и 1.5 кг)
  • На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4833 vs 2443 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (63 и 48 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14 UX435
vs
Spin 3 (SP313-51N)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.5 кг
Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 302 x 222 x 15.9 мм
Площадь 635 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~76.5%
Боковые рамки 4.6 мм 7.8 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 150° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.6 дБ 38.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 897:1 1252:1
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB - 77.5%
Охват DCI-P3 - 78.7%
Время отклика 33 мс 44 мс
Максимальная яркость
ZenBook 14 UX435
300 нит
Spin 3 (SP313-51N)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.6 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
ZenBook 14 UX435 +236%
2.822 терафлопс
Spin 3 (SP313-51N)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 58 дБ 76.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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