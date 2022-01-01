Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.29 и 1.5 кг)

На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4833 vs 2443 баллов

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (63 и 48 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.5 кг Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 302 x 222 x 15.9 мм Площадь 635 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~76.5% Боковые рамки 4.6 мм 7.8 мм Цвета Белый, Серий Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 150° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.6 дБ 38.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 897:1 1252:1 Цветовой охват sRGB 100% 98% Охват Adobe RGB - 77.5% Охват DCI-P3 - 78.7% Время отклика 33 мс 44 мс Максимальная яркость ZenBook 14 UX435 300 нит Spin 3 (SP313-51N) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 48 Вт*ч Напряжение 11.6 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU ZenBook 14 UX435 +236% 2.822 терафлопс Spin 3 (SP313-51N) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 58 дБ 76.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.