Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i5 8210Y Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Видеокарта показывает в среднем на 333-455% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 209% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4833 vs 1564 баллов

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать Apple MacBook Air (2019) Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.25 кг Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 304 x 212 x 15.6 мм Площадь 635 см2 644 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~79.6% Боковые рамки 4.6 мм 8.8 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.6 дБ 41 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 897:1 1238:1 Цветовой охват sRGB 100% 94.6% Охват Adobe RGB - 61.3% Время отклика 33 мс 35 мс Максимальная яркость ZenBook 14 UX435 300 нит MacBook Air (2019) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение 11.6 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 1.8 метров Вес зарядного устройства - 178 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel UHD Graphics 617 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1050 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.4 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR3 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерные блоки 896 192 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3 Производительность GPU ZenBook 14 UX435 +606% 2.822 терафлопс MacBook Air (2019) 0.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 2133 МГц Тип LPDDR4X LPDDR3 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 58 дБ 75.8 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 0.5 мм Тачпад Размер - 11.6 x 7.8 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.