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ASUS ZenBook 14 UX435 против Apple MacBook Pro 13 (2019)

51 из 100
ASUS ZenBook 14 UX435
VS
47 из 100
Apple MacBook Pro 13 (2019)
ASUS ZenBook 14 UX435
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook 14 UX435 и Apple MacBook Pro 13 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 136-186% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4833 vs 3876 баллов
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (63 и 58 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14 UX435
vs
MacBook Pro 13 (2019)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.37 кг
Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм
Площадь 635 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~79.4%
Боковые рамки 4.6 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума 41.6 дБ 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 897:1 1524:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 78.4%
Время отклика 33 мс 35 мс
Максимальная яркость
ZenBook 14 UX435
300 нит
MacBook Pro 13 (2019) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.6 В 12.96 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics 645
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1050 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.81 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR3
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 6
Производительность GPU
ZenBook 14 UX435 +248%
2.822 терафлопс
MacBook Pro 13 (2019)
0.81 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 58 дБ 79.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 0.7 мм
Тачпад
Размер - 13.4 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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