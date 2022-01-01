Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 8257U Intel Core i5 8279U Intel Core i7 8557U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 136-186% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4833 vs 3876 баллов

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (63 и 58 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.37 кг Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм Площадь 635 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~79.4% Боковые рамки 4.6 мм 8.8 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума 41.6 дБ 41.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 897:1 1524:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 78.4% Время отклика 33 мс 35 мс Максимальная яркость ZenBook 14 UX435 300 нит MacBook Pro 13 (2019) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение 11.6 В 12.96 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel Iris Plus Graphics 645 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1050 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.81 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR3 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 6 Производительность GPU ZenBook 14 UX435 +248% 2.822 терафлопс MacBook Pro 13 (2019) 0.81 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 2133 МГц Тип LPDDR4X LPDDR3 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 58 дБ 79.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 0.7 мм Тачпад Размер - 13.4 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.