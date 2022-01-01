Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Видеокарта показывает в среднем на 354-482% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.29 и 1.83 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (635 и 841 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (83 и 63 Вт*ч)

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5899 vs 4833 баллов

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 41% более четкий дисплей – 221 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.83 кг Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 635 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~81.8% Боковые рамки 4.6 мм 8.8 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 41.6 дБ 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 897:1 1333:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 33 мс 35 мс Максимальная яркость ZenBook 14 UX435 300 нит MacBook Pro 15 (2018) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение 11.6 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel UHD Graphics 630 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1000 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 192 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3 Производительность GPU ZenBook 14 UX435 +643% 2.822 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 2400 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 58 дБ 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 0.7 мм Тачпад Размер - 16.0 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.