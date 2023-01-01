Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook 14 UX435 или MacBook Pro 16 (2023) – что лучше выбрать?

ASUS ZenBook 14 UX435 против Apple MacBook Pro 16 (2023)

51 из 100
ASUS ZenBook 14 UX435
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
ASUS ZenBook 14 UX435
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3456 x 2234
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook 14 UX435 и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.19 и 2.15 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (635 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 4783 баллов
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (100 и 63 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14 UX435
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 1.19 кг 2.15 кг
Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 635 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~86.2%
Боковые рамки 4.6 мм 3.4 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.6 дБ 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 897:1 504000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.5%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика 33 мс 63 мс
Максимальная яркость
ZenBook 14 UX435
300 нит
MacBook Pro 16 (2023) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.6 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 215 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 12 (8P + 4E)
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 56 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
ZenBook 14 UX435
2.822 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023) +141%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3733 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 58 дБ 86.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 15 (2019) и Pro 16 (2023)
2. Dell XPS 17 9720 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2023)
3. Razer Blade 18 и Apple MacBook Pro 16 (2023)
4. Apple MacBook Pro 15 (2018) и Pro 16 (2023)
5. Dell XPS 17 9730 (2023) и Apple MacBook Pro 16 (2023)
6. Acer Swift 3 (SF314-59) и ASUS ZenBook 14 UX435
7. HP ENVY x360 13 (2021) и ASUS ZenBook 14 UX435
8. ASUS ZenBook 14 UM425 и ZenBook 14 UX435
9. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и ASUS ZenBook 14 UX435
10. Apple MacBook Pro 14 (2021) и ASUS ZenBook 14 UX435
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2023) и ASUS ZenBook 14 UX435 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры