Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.19 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.19 и 2.15 кг) Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (635 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 4783 баллов

На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 4783 баллов Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (100 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (100 и 63 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 2.15 кг Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 635 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~86.2% Боковые рамки 4.6 мм 3.4 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.6 дБ 43.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 3456 x 2234 Диагональ 14 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 897:1 504000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.5% Охват DCI-P3 - 99% Время отклика 33 мс 63 мс Максимальная яркость ZenBook 14 UX435 300 нит MacBook Pro 16 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.6 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 215 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 12 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 56 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU ZenBook 14 UX435 2.822 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +141% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3733 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 58 дБ 86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.