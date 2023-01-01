Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook 14 UX435 или ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) – что лучше выбрать?

ASUS ZenBook 14 UX435 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

50 из 100
ASUS ZenBook 14 UX435
VS
69 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
ASUS ZenBook 14 UX435
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook 14 UX435 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.19 и 1.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (635 и 708 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх
  • На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 4833 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14 UX435
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.19 кг 1.65 кг
Размеры 319 x 199 x 16.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 635 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~80.2%
Боковые рамки 4.6 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.6 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 897:1 1041:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 86.3%
Охват DCI-P3 - 98.5%
Время отклика 33 мс 3 мс
Максимальная яркость
ZenBook 14 UX435
300 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.6 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 215 граммов 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU - 1700 МГц
Boost частота GPU - 2000 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 56 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
ZenBook 14 UX435
2.822 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +304%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 58 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware x14 vs Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
2. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
4. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
5. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) vs Zephyrus G14 GA402 (2022)
6. Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) vs Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
7. Acer Swift 3 (SF314-59) vs ASUS ZenBook 14 UX435
8. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs ASUS ZenBook 14 UX435
9. HP ENVY x360 13 (2021) vs ASUS ZenBook 14 UX435
10. ASUS ZenBook 14 UM425 vs ZenBook 14 UX435
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и ASUS ZenBook 14 UX435 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры