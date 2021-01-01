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ASUS ZenBook 14 UX435 против VivoBook S14 M433

ASUS ZenBook 14 UX435
VS
ASUS VivoBook S14 M433
ASUS ZenBook 14 UX435
ASUS VivoBook S14 M433
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook 14 UX435 и VivoBook S14 M433 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.29 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (635 и 690 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 M433
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14 UX435
vs
VivoBook S14 M433

Корпус

Вес 1.29 кг 1.4 кг
Ширина 319 мм 324 мм
Высота 199 мм 213 мм
Толщина 16.9 мм 15.9 мм
Площадь 635 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1% ~78.3%
Боковые рамки 4.6 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Серий Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 897:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 33 мс -
Максимальная яркость
ZenBook 14 UX435 +20%
300 нит
VivoBook S14 M433
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.6 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 58 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 896 448
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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