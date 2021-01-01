ASUS ZenBook 14 UX435 против Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
- Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
- На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4833 vs 2387 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
- Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.13 и 1.29 кг)
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|1.13 кг
|Размеры
|319 x 199 x 16.9 мм
|319 x 208 x 13.9 мм
|Площадь
|635 см2
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.1%
|~81.4%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|4.6 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серий, Фиолетовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|41.6 дБ
|40.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|897:1
|1103:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|69.7%
|Охват DCI-P3
|-
|68.5%
|Время отклика
|33 мс
|38 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.6 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|220 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ZenBook 14 UX435 +6%
1269
Geekbench 5 (многоядерный)
ZenBook 14 UX435 +75%
4385
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
ZenBook 14 UX435 +102%
4833
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
ZenBook 14 UX435 +236%
2.822 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|58 дБ
|87.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|-
|13.0 x 6.6 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1