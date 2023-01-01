Главная > Сравнение ноутбуков > Zenbook 14X OLED (Q420) или Vivobook Pro 15 OLED (K6502) – что лучше выбрать?

Asus Zenbook 14X OLED (Q420) против ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)

66 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (Q420)
VS
68 из 100
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
Asus Zenbook 14X OLED (Q420)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14X OLED (Q420) и ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (Q420)
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.56 и 1.8 кг)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (726 и 839 см2)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14X OLED (Q420)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K6502)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.8 кг
Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм
Площадь 726 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~80%
Боковые рамки 4.8 мм 5.5 мм
Цвета Серый Серебристый, Синий
Материал Top: Алюминий
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности - Да
Площадь экрана
Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
Zenbook 14X OLED (Q420)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 319710:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 99% -
Охват DCI-P3 98% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 390 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Zenbook 14X OLED (Q420)
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +335%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Air (M2, 2022) против Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
2. Zenbook 15 OLED (UM3504) против Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
3. ThinkPad L15 Gen 4 против Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
4. MacBook Air 15 (M2) против Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
5. Vivobook Pro 15 OLED (K6500) против Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
6. Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) против Zenbook 14X OLED (Q420)
7. Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Zenbook 14X OLED (Q420)
8. Vivobook S 15 OLED (K5504) против Zenbook 14X OLED (Q420)
9. MacBook Air (M2, 2022) против Zenbook 14X OLED (Q420)
10. ENVY x360 15 (2023) против Zenbook 14X OLED (Q420)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) и Asus Zenbook 14X OLED (Q420) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры