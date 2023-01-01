Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 70 Вт*ч - 50 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (Q420) Легче – весит на 240 граммов меньше (1.56 и 1.8 кг)

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.56 и 1.8 кг) Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (726 и 839 см2) Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.8 кг Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм Площадь 726 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~80% Боковые рамки 4.8 мм 5.5 мм Цвета Серый Серебристый, Синий Материал Top: Алюминий

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1620 Диагональ 14.5 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности - Да Площадь экрана Vivobook Pro 15 OLED (K6502) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Zenbook 14X OLED (Q420) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 319710:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 99% - Охват DCI-P3 98% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook 14X OLED (Q420) 550 нит Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +9% 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 50 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 390 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 15 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Zenbook 14X OLED (Q420) 1.41 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +335% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.