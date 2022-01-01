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Asus Zenbook 14X OLED Space Edition против Apple Macbook Air (M1, 2020)

67 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14X OLED Space Edition и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 7740 баллов
  • Комплектуется на 13.1 Вт*ч большей батареей (63 и 49.9 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.29 и 1.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14X OLED Space Edition
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.29 кг
Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 688 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.4%
Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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