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Asus Zenbook 14X OLED Space Edition против Apple MacBook Pro 14 (2021)

72 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14X OLED Space Edition и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 11431 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14X OLED Space Edition
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.6 кг
Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 688 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~84.6%
Боковые рамки 4.8 мм 3.4 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 48900:1
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 10
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +269%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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