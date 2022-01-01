Asus Zenbook 14X OLED Space Edition против ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
- Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 12011 баллов
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.65 кг
|Размеры
|311.2 x 221.1 x 15.9 мм
|312 x 227 x 18.5 мм
|Площадь
|688 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~80.2%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|216 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|85.5%
|Охват DCI-P3
|100%
|97.4%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Максимальная яркость
550 нит
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|565 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|12
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1684
Geekbench 5 (многоядерный)
10312
Cinebench R23 (одноядерный)
1669
Cinebench R23 (многоядерный)
14328
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1800 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1975 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|13.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|64
Производительность GPU
1.41 терафлопс
13.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|-
|4.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|-
|13.0 x 7.6 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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