Главная > Сравнение ноутбуков > Zenbook 14X OLED Space Edition или Vivobook Pro 14X OLED (N7400) – что лучше выбрать?

Asus Zenbook 14X OLED Space Edition против Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

72 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
VS
65 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14X OLED Space Edition и Vivobook Pro 14X OLED (N7400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • На 170% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 5303 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14X OLED Space Edition
vs
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.45 кг
Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
Площадь 688 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.4%
Боковые рамки 4.8 мм 7.9 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 65 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-40 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +255%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 8 vs Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
3. Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) vs Zenbook 14X OLED Space Edition
4. Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) vs Zenbook 14X OLED Space Edition
5. Dell XPS 15 9510 (2021) vs Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
7. Acer Swift X (SFX14-41G) vs Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
8. Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) vs Pro 14X OLED (N7400)
9. Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) vs Pro 14X OLED (N7400)
10. Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) vs Pro 14X OLED (N7400)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) и Zenbook 14X OLED Space Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры