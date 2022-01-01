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Asus Zenbook 14X OLED Space Edition против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

68 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
VS
52 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14X OLED Space Edition и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 116% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 6639 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.14 и 1.4 кг)
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (618 и 688 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14X OLED Space Edition
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.4 кг 1.14 кг
Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм
Площадь 688 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~78.9%
Боковые рамки 4.8 мм 4.9 мм
Цвета Серий Серебристый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 7400:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 99.7%
Охват DCI-P3 100% 99.5%
Время отклика 1 мс 4 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 216 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
Zenbook 14X OLED Space Edition +27%
1.41 терафлопс
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука - 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 65.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 6.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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