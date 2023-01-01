Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Apple M1 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 7740 баллов

На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 7740 баллов Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (70 и 49.9 Вт*ч)

Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (70 и 49.9 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Легче – весит на 270 граммов меньше (1.29 и 1.56 кг)

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.29 и 1.56 кг) Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 726 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.29 кг Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 726 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~79.4% Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 85.9% Охват DCI-P3 100% 98.6% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +38% 550 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 / 100 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 390 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1278 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +147% 6.42 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.