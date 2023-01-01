Главная > Сравнение ноутбуков > Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

68 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 7954 баллов
  • Комплектуется на 17.4 Вт*ч большей батареей (70 и 52.6 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.24 и 1.56 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (654 и 726 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.24 кг
Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 726 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~82%
Боковые рамки 4.8 мм 5.6 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 100% 98.4%
Время отклика 1 мс 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 100 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +114%
6.42 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Dell XPS 13 Plus 9320
3. Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Dell XPS 13 9315
4. Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Apple MacBook Pro 14 (2023)
5. Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
6. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Pro 14 (2021)
7. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Dell XPS 15 9520 (2022)
8. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Microsoft Surface Pro 8
9. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
10. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры