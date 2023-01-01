Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (120Hz, Non-Touch) 2880 x 1800 (120Hz, Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 14076 баллов

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 14076 баллов Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.65 кг Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 726 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~80.2% Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм Цвета Белый, Серый Белый, Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 45.5 дБ 45 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (120Hz, Non-Touch) 2880 x 1800 (120Hz, Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No Adaptive Sync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 7% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1041:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 100% 98.5% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +38% 550 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 / 100 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 390 / 420 граммов 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 50 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1185 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 2000 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 64 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) 5.8 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +97% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 86.4 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.