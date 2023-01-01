Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 14076 баллов
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.56 кг
|1.65 кг
|Размеры
|321.8 x 225.6 x 16.9 мм
|312 x 227 x 18.5-19.5 мм
|Площадь
|726 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84%
|~80.2%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Белый, Серый
|Белый, Черный
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|45.5 дБ
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|Adaptive Sync
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~7% more screen space
|Контрастность
|1000000:1
|1041:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|86.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|98.5%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Максимальная яркость
550 нит
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 100 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|390 / 420 граммов
|730 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1696
Geekbench 5 (многоядерный)
10771
Cinebench R23 (одноядерный)
1803
Cinebench R23 (многоядерный)
15324
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|1700 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|2000 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|64
Производительность GPU
5.8 терафлопс
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|86.4 дБ
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.7 мм
|Размер
|13.0 x 7.6 см
|13.0 x 7.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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