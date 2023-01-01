Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 70 Вт*ч - 70 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 340 граммов меньше (1.56 и 1.9 кг)

Легче – весит на 340 граммов меньше (1.56 и 1.9 кг) На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 65% более четкий дисплей – 234 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 65% более четкий дисплей – 234 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (726 и 895 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.9 кг Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 355.3 x 252 x 19 мм Площадь 726 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~82.9% Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм Цвета Белый, Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +100% 600 нит Vivobook Pro 16 (K6602) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 70 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 / 100 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 6.42 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) 6.42 терафлопс Vivobook Pro 16 (K6602) +16% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.