Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 12650H Intel Core i9 12900H Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.56 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.56 и 2.3 кг) Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (726 и 880 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (726 и 880 см ) Имеет на 24% более четкий дисплей – 234 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 2.3 кг Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм Площадь 726 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~84.4% Боковые рамки 4.8 мм 4.7 мм Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +50% 600 нит Vivobook Pro 16X OLED 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 / 100 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1185 МГц Boost частота GPU - 1417 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +11% 6.42 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 12.9 x 8.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.