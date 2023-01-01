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Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Zenbook 14 OLED (UM3402)

65 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
VS
58 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) и Zenbook 14 OLED (UM3402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 263-359% больше FPS в играх
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 7989 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.39 и 1.56 кг)
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)
  • На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
vs
Zenbook 14 OLED (UM3402)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.39 кг
Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 726 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~82.2%
Боковые рамки 4.8 мм 6.1 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 / 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 390 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7
Производительность GPU
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +479%
6.42 терафлопс
Zenbook 14 OLED (UM3402)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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