Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 2256 x 1504 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)

Имеет на 21% более четкий дисплей – 243 против 201 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (660 и 708 см2) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.2 кг Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 302.5 x 233.9 x 16 мм Площадь 660 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~76.7% Боковые рамки 4.8 мм 8.6 мм Цвета Серий, Фиолетовый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 38 дБ 40 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 2256 x 1504 Диагональ 14 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1494:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.7% Охват Adobe RGB - 70.1% Охват DCI-P3 100% 73.3% Максимальная яркость ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 400 нит Swift 3 (SF313-53) +10% 440 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 407 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 35 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 896 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +100% 2.822 терафлопс Swift 3 (SF313-53) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.