Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1000NG4 Intel Core i5 1030NG7 Intel Core i7 1060NG7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4832 vs 1506 баллов

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.29 и 1.4 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.29 кг Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 660 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~79.4% Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм Цвета Серий, Фиолетовый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 8100 об/мин Уровень шума 38 дБ 45.8 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.3% Охват Adobe RGB - 64.2% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 400 нит MacBook Air (Intel, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 407 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Plus Graphics G4 TGP 35 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс - Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 896 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 2.822 терафлопс MacBook Air (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.6 дБ 75.8 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.