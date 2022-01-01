Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) или ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 – что лучше выбрать?

Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) против ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

58 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
VS
66 из 100
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) и ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Существенно легче – весит на 1080 граммов меньше (1.4 и 2.48 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (660 и 965 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 150% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12085 vs 4832 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
vs
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Корпус

Вес 1.4 кг 2.48 кг
Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 360 x 268 x 20.9 мм
Площадь 660 см2 965 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~69.6%
Боковые рамки 4.8 мм 7.3 мм
Цвета Серий, Фиолетовый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 38 дБ 53.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 407 граммов 930 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 56 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
2.822 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 +389%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 76.6 дБ 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) vs Macbook Air (M1, 2020)
2. ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) vs XPS 13 9310
3. ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) vs ZenBook 14 UM425
4. ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) vs Galaxy Book Pro 13 (2021)
5. ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) vs ZenBook 14 UX435
6. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 vs MacBook Pro 16 (2021)
7. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 vs ZenBook Duo 14 UX482
8. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 vs ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры