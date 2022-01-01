Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 5980HX Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Существенно легче – весит на 1080 граммов меньше (1.4 и 2.48 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (660 и 965 см2) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 150% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12085 vs 4832 баллов

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.48 кг Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 360 x 268 x 20.9 мм Площадь 660 см2 965 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~69.6% Боковые рамки 4.8 мм 7.3 мм Цвета Серий, Фиолетовый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38 дБ 53.5 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 400 нит ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 н/д

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 407 граммов 930 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 35 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 56 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 2.822 терафлопс ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 +389% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.6 дБ 79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.