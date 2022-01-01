Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 9 6980HX Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.4 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (660 и 944 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх

На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14721 vs 4832 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 2.5 кг Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 355 x 266 x 20.5 мм Площадь 660 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~74.7% Боковые рамки 4.8 мм 0.4 мм Цвета Серий, Фиолетовый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 38 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 400 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 407 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 35 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 56 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 2.822 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +389% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.