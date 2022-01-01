Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce MX450 2GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (660 и 708 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх

На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 4832 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.65 кг Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 660 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~80.2% Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм Цвета Серий, Фиолетовый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38 дБ 45 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 100% 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 400 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 407 граммов 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 35 Вт - Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 1700 МГц Boost частота GPU - 2000 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 56 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 2.822 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +304% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 76.6 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.