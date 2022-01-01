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Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) против ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

58 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) и ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (660 и 708 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх
  • На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 4832 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.65 кг
Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 660 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~80.2%
Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм
Цвета Серий, Фиолетовый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 38 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 100% 97.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 407 граммов 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU - 1700 МГц
Boost частота GPU - 2000 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 56 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
2.822 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +304%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 76.6 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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