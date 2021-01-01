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Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
VS
46 из 100
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) и ASUS VivoBook 14 X413 (K413) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4802 vs 2450 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (63 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 117% более четкий дисплей – 243 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 200 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
vs
VivoBook 14 X413 (K413)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.4 кг
Ширина 311.2 мм 324 мм
Высота 212.2 мм 215 мм
Толщина 16.9 мм 18.3 мм
Площадь 660 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~77.5%
Боковые рамки 4.8 мм 7.1 мм
Цвета Серий, Фиолетовый Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1468 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +50%
2.822 терафлопс
VivoBook 14 X413 (K413)
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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