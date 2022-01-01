Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) против ASUS VivoBook S15 S533
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (660 и 841 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.8 кг
|Размеры
|311.2 x 212.2 x 16.9 мм
|359.8 x 233.8 x 16.1 мм
|Площадь
|660 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.1%
|~79.8%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серий, Фиолетовый
|Белый, Черный, Зеленый, Красный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|38 дБ
|41.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|563:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|58.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|40.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|39%
|Время отклика
|-
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|407 граммов
|194 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1273
Geekbench 5 (многоядерный)
4273
4220
Cinebench R23 (одноядерный)
1309
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|27 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Частота GPU
|-
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1468 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|16
Производительность GPU
2.822 терафлопс
1.879 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|76.6 дБ
|79.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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