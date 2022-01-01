Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (660 и 841 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.8 кг Размеры 311.2 x 212.2 x 16.9 мм 359.8 x 233.8 x 16.1 мм Площадь 660 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~79.8% Боковые рамки 4.8 мм 7.2 мм Цвета Серий, Фиолетовый Белый, Черный, Зеленый, Красный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38 дБ 41.6 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 563:1 Цветовой охват sRGB 100% 58.5% Охват Adobe RGB - 40.3% Охват DCI-P3 100% 39% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +33% 400 нит VivoBook S15 S533 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 407 граммов 194 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX350 2GB TGP 35 Вт 27 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 1354 МГц Boost частота GPU - 1468 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +50% 2.822 терафлопс VivoBook S15 S533 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC256 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76.6 дБ 79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.