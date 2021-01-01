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Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
VS
57 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.14 и 1.4 кг)
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6666 vs 4802 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.4 кг 1.14 кг
Ширина 311.2 мм 304.2 мм
Высота 212.2 мм 203 мм
Толщина 16.9 мм 13.9 мм
Площадь 660 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.1% ~78.9%
Боковые рамки 4.8 мм 4.9 мм
Цвета Серий, Фиолетовый Серебристый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +155%
2.822 терафлопс
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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