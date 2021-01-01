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Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) против ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)

61 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
VS
53 из 100
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) и ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • На 301% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 2415 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
vs
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.3 кг
Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 309 x 210.6 x 16.9 мм
Площадь 688 см2 651 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~74.9%
Боковые рамки 4.8 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1661:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.9%
Охват Adobe RGB - 68.5%
Охват DCI-P3 100% 66.3%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 331 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 384
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) +32%
1.108 терафлопс
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 6.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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