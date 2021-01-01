Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) против ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
- На 301% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 2415 баллов
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
- Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.3 кг
|Размеры
|311.2 x 221.1 x 15.9 мм
|309 x 210.6 x 16.9 мм
|Площадь
|688 см2
|651 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~74.9%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1661:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|68.5%
|Охват DCI-P3
|100%
|66.3%
|Время отклика
|-
|29 мс
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|331 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|16 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|384
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Производительность GPU
1.108 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.9 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.0 x 6.0 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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