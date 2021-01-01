Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) На 301% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 2415 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.3 кг Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 309 x 210.6 x 16.9 мм Площадь 688 см2 651 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~74.9% Боковые рамки 4.8 мм 7.3 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1661:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.9% Охват Adobe RGB - 68.5% Охват DCI-P3 100% 66.3% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 400 нит ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 66 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 331 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 448 384 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) +32% 1.108 терафлопс ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.0 x 6.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.