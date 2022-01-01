Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) или ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) – что лучше выбрать?

Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

56 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
VS
70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) и ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (688 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 377-514% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16389 vs 9689 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.9 кг
Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 688 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~86%
Боковые рамки 4.8 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1695 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 28 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 48
Производительность GPU
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
1.108 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +685%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) или Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) или ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
3. Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) или Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
4. Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) или Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
5. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
6. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или Asus ROG Zephyrus M16
7. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или MSI Stealth GS66 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры