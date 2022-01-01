Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (688 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 377-514% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16389 vs 9689 баллов

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.9 кг Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 688 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~86% Боковые рамки 4.8 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 400 нит ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 10-45 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1695 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 28 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 48 Производительность GPU ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 1.108 терафлопс ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +685% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.