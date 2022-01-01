Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (63 и 42 Вт*ч)

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 7072 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.4 кг Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 324 x 213 x 17.3 мм Площадь 688 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~78.3% Боковые рамки 4.8 мм 7.1 мм Цвета Черный Черный, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) +60% 400 нит VivoBook 14 M413 250 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7 TGP 10-45 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 448 Блоки текстурирования (TMUs) 28 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 7 Производительность GPU ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 1.108 терафлопс VivoBook 14 M413 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.