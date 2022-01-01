Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) против Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.4 и 1.95 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 5497 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (688 и 934 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
- Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
- Имеет на 16% более четкий дисплей – 283 против 243 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.95 кг
|Размеры
|311.2 x 221.1 x 15.9 мм
|360.5 x 259 x 18.9 мм
|Площадь
|688 см2
|934 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~79.5%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|7.9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|160°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|45.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|96.8%
|Охват DCI-P3
|100%
|99.7%
|Время отклика
|-
|1 мс
Максимальная яркость
400 нит
550 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|120 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|460 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1417
Geekbench 5 (многоядерный)
6043
Cinebench R23 (одноядерный)
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
9689
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|35-50 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1417 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|40
Производительность GPU
1.108 терафлопс
5.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 4.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|-
|13.0 x 8.5 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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