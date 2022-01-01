Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) или ZenBook 14 UX435 – что лучше выбрать?

Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) против ASUS ZenBook 14 UX435

56 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
VS
51 из 100
ASUS ZenBook 14 UX435
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
ASUS ZenBook 14 UX435
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) и ASUS ZenBook 14 UX435 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 4833 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.29 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (635 и 688 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
vs
ZenBook 14 UX435

Корпус

Вес 1.4 кг 1.29 кг
Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 319 x 199 x 16.9 мм
Площадь 688 см2 635 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~85.1%
Боковые рамки 4.8 мм 4.6 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 897:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) +33%
400 нит
ZenBook 14 UX435
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.6 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 896
Блоки текстурирования (TMUs) 28 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32
Производительность GPU
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
1.108 терафлопс
ZenBook 14 UX435 +155%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 58 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 против Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
2. Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) против 14X OLED UX5401 (AMD)
3. ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против ASUS ZenBook 14 UX435
5. Dell XPS 13 9310 против ASUS ZenBook 14 UX435
6. ASUS VivoBook S14 M433 против ZenBook 14 UX435
7. ASUS VivoBook S14 S433 против ZenBook 14 UX435
8. ASUS VivoBook 14 M413 против ZenBook 14 UX435

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 14 UX435 и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры