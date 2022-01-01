Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 4833 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.29 и 1.4 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (635 и 688 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.29 кг Размеры 311.2 x 221.1 x 15.9 мм 319 x 199 x 16.9 мм Площадь 688 см2 635 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~85.1% Боковые рамки 4.8 мм 4.6 мм Цвета Черный Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 897:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 33 мс Максимальная яркость ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) +33% 400 нит ZenBook 14 UX435 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение - 11.6 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX450 TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 448 896 Блоки текстурирования (TMUs) 28 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 1.108 терафлопс ZenBook 14 UX435 +155% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 58 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.