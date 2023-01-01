Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) против Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (804 и 864 см2)
Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
- Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
- Легче – весит на 220 граммов меньше (1.18 и 1.4 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 9623 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.18 кг
|Размеры
|354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм
|356.7 x 242.3 x 12.95 мм
|Площадь
|804 см2
|864 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.5%
|~85.9%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|6 мм
|Цвета
|Серый, Синий
|Черный, Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|42.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
Площадь экрана
Swift Edge 16 (SFE16-42)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Zenbook 15 OLED (UM3504)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|97.2%
|Охват DCI-P3
|-
|99.7%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|194 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.55 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 660M
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
9084
Cinebench R23 (одноядерный)
1538
Cinebench R23 (многоядерный)
12685
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|2400 МГц
|FLOPS
|1.46 терафлопс
|3.686 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Производительность GPU
1.46 терафлопс
Swift Edge 16 (SFE16-42) +152%
3.686 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|83.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v7
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|-
|12.6 x 8.4 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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