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Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) против Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)

53 из 100
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
VS
65 из 100
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
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Экран
3840 x 2400
Процессор
AMD Ryzen 7 7735U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (804 и 864 см2)
Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
  • Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.18 и 1.4 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 9623 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 15 OLED (UM3504)
vs
Swift Edge 16 (SFE16-42)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.18 кг
Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм
Площадь 804 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~85.9%
Боковые рамки 4.7 мм 6 мм
Цвета Серый, Синий Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности - Нет
Площадь экрана
Swift Edge 16 (SFE16-42)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Zenbook 15 OLED (UM3504)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 97.2%
Охват DCI-P3 - 99.7%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 2400 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 768
Блоки текстурирования (TMUs) 24 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Zenbook 15 OLED (UM3504)
1.46 терафлопс
Swift Edge 16 (SFE16-42) +152%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 83.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v7
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 12.6 x 8.4 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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