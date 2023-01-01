Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1620 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U AMD Ryzen 7 7735U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (804 и 864 см2) Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх Легче – весит на 220 граммов меньше (1.18 и 1.4 кг)

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.18 и 1.4 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 9623 баллов

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 9623 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.18 кг Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм Площадь 804 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~85.9% Боковые рамки 4.7 мм 6 мм Цвета Серый, Синий Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности - Нет Площадь экрана Swift Edge 16 (SFE16-42) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Zenbook 15 OLED (UM3504) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 97.2% Охват DCI-P3 - 99.7% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Zenbook 15 OLED (UM3504) 300 нит Swift Edge 16 (SFE16-42) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 194 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 2400 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 768 Блоки текстурирования (TMUs) 24 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Zenbook 15 OLED (UM3504) 1.46 терафлопс Swift Edge 16 (SFE16-42) +152% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 83.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 12.6 x 8.4 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.