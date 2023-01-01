Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1620 3024 x 1964 Процессор - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 9623 баллов

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 9623 баллов Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (691 и 804 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.6 кг Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 804 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~84.6% Боковые рамки 4.7 мм 3.4 мм Цвета Серый, Синий Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Площадь экрана Zenbook 15 OLED (UM3504) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 MacBook Pro 14 (2021) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 ~ 14% more screen space Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Охват DCI-P3 - 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость Zenbook 15 OLED (UM3504) 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1296 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU Zenbook 15 OLED (UM3504) 1.46 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +256% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.