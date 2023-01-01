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Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

53 из 100
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
VS
69 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3024 x 1964
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 9623 баллов
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (691 и 804 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 15 OLED (UM3504)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.6 кг
Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 804 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~84.6%
Боковые рамки 4.7 мм 3.4 мм
Цвета Серый, Синий Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности - Да
Площадь экрана
Zenbook 15 OLED (UM3504)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Pro 14 (2021)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~14% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 48900:1
Охват DCI-P3 - 99.3%
Время отклика - 49 мс
Максимальная яркость
Zenbook 15 OLED (UM3504)
300 нит
MacBook Pro 14 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц -
Ядер 6 10 (8P + 2E)
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 660M Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64
Производительность GPU
Zenbook 15 OLED (UM3504)
1.46 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +256%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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